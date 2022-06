Dirk Cornelis blikt terug op 15 jaar directeurschap CC De Spil: “Echt met m’n gat in de boter gevallen”

De Spil heeft iets met jubilea. Toen het cultuurcentrum in 2007 tien kaarsjes mocht uitblazen, ging dit gepaard met het afscheid van de allereerste directeur Filip Strobbe en de verwelkoming van Dirk Cornelis. Nu De Spil 25 jaar jong is, trekt Dirk er de deur achter zich dicht en wordt hij vanaf 16 augustus opgevolgd door Hilde Cuyt. Dit weekend worden zowel die verjaardag als het afscheid van Cornelis gevierd. “Toen ik in 2007 bij De Spil startte, dacht ik hier een tiental jaar te blijven en dan nog een andere uitdaging aan te gaan”, vertelt Dirk. “Maar het is anders uitgedraaid. De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gingen gepaard met een nieuwe beheersovereenkomst en dat wou ik liever niet overlaten aan een nieuwkomer. En toen volgde al snel corona en moest De Spil dicht. In het eerste coronajaar heb ik zelf aangeboden om nog even te blijven want een gesloten huis draag je niet over aan een ander. Het jaar nadien kreeg ik de vraag van voorzitter Mieke Vanbrussel om nog even te blijven.”