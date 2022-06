Diploma’s fietslessen voor volwassenen uitgereikt

Roeselare/Rumbeke Gymclub Elastika verruilt Palaestra voor omnisport­hal vzw Rista: “Eindelijk niet meer steeds sleuren met al die zware turntoe­stel­len”

Elastika heeft een nieuw onderkomen gevonden. De Roeselaarse gymclub traint al jaren in zaal Palaestra langs de Stokerijstraat, maar die gaat op termijn tegen de vlakte. Na een maandenlange zoektocht is voorzitter Tom Denys apetrots te kunnen melden dat Elastika vanaf september thuiskomt in de omnisporthal van de vzw Rista in Rumbeke. “Maar eerst gaan we er nog 65.000 euro in investeren”, aldus Denys.

22 juni