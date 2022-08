Dinsdagmarkt op andere locatie door Roeselare Kermis

Roeselare Brandalarm doet buren in apparte­ments­ge­bouw brandweer verwitti­gen: schade beperkt

In een appartement op de vierde verdieping in de Louis Tantstraat in Roeselare brak vrijdagnamiddag brand uit. De bewoners waren niet thuis, maar een buurman verwittigde de brandweer nadat hij het brandalarm hoorde afgaan. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen.

12 augustus