Dierenasiel Regio Roeselare verhuist tegen zomer 2024 naar Beitem: “Maar zondag organiseren we er al Dogfest om centen in te zamelen voor onze werking”

Intergemeentelijk

Maar het is de bedoeling dat de huidige asielwerking tegen de zomer van 2024 de site langs de Oude Stadenstraat verruilt voor de Ieperseweg. “We zijn gestart met het aanstellen van een ontwerper voor de bouw”, geeft schepen van dierenwelzijn Matthijs Samyn (CD&V) een stand van zaken in het dossier. “Op voorhand lijstten we al op wat we zeker willen in het nieuwe asiel, wat wenselijk is en wat ‘nice to have’ is. Zo moet het nieuwe asiel zeker anderhalve maal de huidige capaciteit (50 honden, 80 katten nvdr.) hebben, een dispensarium en een animal welfare center omvatten. Droomscenario is bijvoorbeeld dat het ook een doorgeeflocatie wordt naar andere organisaties zoals SOS Reptiel en het vogelopvangcentrum. Het finale ontwerp zal afhangen van wat mogelijk is binnen het budget en in huidige tijden moeten we zeker ook rekening houden met de bouwprijzen. Ondertussen zijn we ook bezig om het verhaal open te trekken tot een intergemeentelijk verhaal. We hopen er een dierenasiel voor Midwest van te maken.”