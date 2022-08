Dierenasiel regio Roeselare helpt nu ook boeken aan een nieuwe thuis

Meer naambekendheid. Dat is waar Dierenasiel Regio Roeselare werk wil van maken. En om hen extra op de kaart te zetten en een ruimer publiek naar de site te halen komen ze op de proppen met enkele creatieve initiatieven. Vanaf deze week is er aan het asiel een boekenruilkast te vinden. “Iets wat ik zelf een heel tof gegeven vind”, vertelt coördinator Lien Siemoens. “Aanvankelijk wou ik hiermee wachten tot na de verhuis van het asiel in Beitem, maar waarom nu al niet starten? Op 1 mei organiseerden we een rommelmarkt en naar aanleiding hiervan kregen we veel boeken. Die zijn niet allemaal verkocht en dus perfect om een tweede leven te krijgen via de boekenruilkast. Ook het kastje zelf fungeerde eerder al als boekenruilkast. Het stond op Krottegem en was heel succesvol. De eigenaars, vrijwilligers in het asiel, zijn echter verhuisd. Maar vanaf deze week kan iedereen dus terecht om een boek te brengen of te halen. We hopen wel op respect van de gebruiker.”