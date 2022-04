Dienstencentra organiseren sneukeltocht

De woonzorgcentra van Motena organiseren op woensdag 27 april een sneukeltocht voor groot en klein. Je kan kiezen uit twee routes. Ofwel opteer je voor een tocht van 7,5 kilometer met zes stops, ofwel stap je 3,2 kilometer en kan je even verpozen tijdens drie stops. Voor de lange route betaal je 8 euro per persoon en 5 euro per kind, deelnemen aan de korte route kost 5 euro. Starten kan zowel in WZC en DC De Waterdam, DC Schiervelde en DC Ten Elsberge. Dit tussen 13 en 15 uur. Deelnemen? Schrijf je dan voor 22 april in via info@wzcdewaterdam.be, op 051/27.09.00 of in één van de deelnemende dienstencentra.