Diefstal “voor de boterhamdoos van de kinderen” een fabeltje? Effectieve celstraf voor dievegge bij tweede proces

Jeugd Rode Kruis organi­seert cursussen voor kinderen en jongeren

Jeugd Rode Kruis Roeselare opent de inschrijvingen voor enkele EHBO-cursussen op maat van kleuters en kinderen tijdens de paasvakantie. Kinderen geboren in 2017 kunnen op dinsdag 4 april van 9 tot 11.30 uur deelnemen aan ‘Brechtje vertelt’. Brechtje is de mascotte van De Vitamientjes en leert de deelnemertjes onder andere hoe ze een wonde verzorgen, alles over pleisters en verbandjes, hulp halen, de eigen veiligheid, gevaar herkennen, brandwonden, een bloedneus, ... Op woensdag 5 april zijn kinderen geboren in 2016, door het Jeugd Rode Kruis ‘Watjes’ gedoopt, welkom voor de cursus Hupperdehulp van 9 tot 12 uur. Hiep Hiep Help is er daarentegen voor kinderen geboren in 2015, 2014 en 2013, de zogenaamde ‘Kompresjes’, en wordt georganiseerd op dinsdag4 april van 14 tot 17 uur en tot slot kan wie geboren is in 2012, 2011 of 2010 Ai Ai Amai volgen op woensdag 5 april van 14 tot 17 uur. Elke cursus kost drie euro en vindt plaats in het lokaal van het Jeugd Rode Kruis langs de Hippoliet Spilleboutdreef 21. Meer info en inschrijven kan via www.rodekruis.be/afdeling/roeselare/wat-doen-we/jeugd-rode-kruis/ehbo/.