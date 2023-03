Dief aan de haal met mand kledij uit wassalon: “Eén jaar cel gevraagd”

De man begaf zich op 16 november vorig jaar naar een wassalon in izegem. Daar ging hij aan de haal met een wasmand waarin zo’n 25 kledingstukken staken voor in totaal zo’n 500 euro. De dief was duidelijk te zien op de camerabeelden. Niet veel later op 24 december ging hij aan de haal met vier horloges uit een vitrine van een winkel in Roeselare. Opnieuw was de dief herkenbaar op de camerabeelden. Ook dit jaar sloeg de dief al toe, en dat op 23 januari in de Delhaize in Roeselare. Toen een klant aan het aanschuiven was aan de kassa, kreeg hij plots een duw. De man liep weg met een zak vol etenswaren. De winkelverantwoordelijke twijfelde niet en liep de man achterna op straat. Hij kon hem inhalen en greep hem vast bij de schouder. “Beklaagde rukte zich los en zei dat hij de politie niet mocht bellen of anders zou hij hem vermoorden”, zegt het Openbaar Ministerie. “Daarna greep hij naar zijn achterzak om te doen geloven dat hij een wapen bij zich had.” De man riskeert nu één jaar effectieve celstraf. Vonnis op 29 maart.