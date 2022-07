Didier houdt Roeselare al jaren proper, en daar willen ze hem in Brussel voor bedanken: “Toch wat gezonde stress om défilé samen met koningspaar te volgen!”

Hooglede Vrijwilli­gers gezocht om baby’s te meten en wegen

Het consultatiebureau van Kind en Gezin is op zoek naar vrijwilligers om hun team te versterken. Deze zittingen kunnen doorgaan in de voormiddag, namiddag of ‘s avonds. Als vrijwilliger engageer je je om baby’s te meten en te wegen en kleine administratieve taken uit te voeren. Interesse of meer info gewenst? Naam dan contact op via huisvanhetkind@hooglede.be.

18 juli