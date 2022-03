Dichters welkom voor weekendje Roeselare, want Rodenbachstad wil liefde voor poëzie in de verf zetten

RoeselareHet stadsbestuur slaat de handen in elkaar met stadsdichter Edward Hoornaert om Roeselare op de kaart te zetten als poëziestad. Hoornaert nodigt in het kader van ‘schrijfresidenties’ verschillende dichters uit naar Roeselare om zich te laten inspireren. “Bedoeling is om zo een poëtische meerwaarde te geven aan lopende projecten of activiteiten”, aldus Hoornaert.

Roeselare heeft een band met enkele gekende dichters, zoals Albrecht Rodenbach, Guido Gezelle en Hugo Verriest. Om haar naam als vruchtbare voedingsbodem voor literair talent in ere te houden, lanceerde de stad de voorbije maanden al enkele initiatieven, zoals het Internationaal poëzietrefmoment, de poëtische interventies als smaakmaker voor het collectief stadsgedicht en de herverkiezing van een junior stadsdichter.

Het nieuwste initiatief zijn korte schrijfresidenties. Ongeveer maandelijks wil Hoornaert een dichter een weekendje laten verblijven in Roeselare, om met hen creatief aan de slag te gaan. Uitvalsbasis hierbij is bed and breakfast R&breakfast langs de Stationsdreef. “Via de residentie willen we de dichters betrekken bij de stad en hen echt laten deelnemen aan het culturele leven”, vertelt de stadsdichter.

Klara

De eerste dichter die Edward Hoornaert naar Roeselare haalt, is Bart Stouten. Hij geniet niet alleen bekendheid als dichter, maar ook als radiopresentator op Klara waar hij op vrijdagavond ‘De tuin van Eden’ presenteert. Hoornaert zag in hem de geknipte figuur om in tandem zijn poëzieproject rond de polyfone componist Adriaen Willaert verder vorm te geven. “Ik heb Roeselaarse wortels, want mijn grootmoeder was van hier afkomstig”, vertelt Stouten, die direct warm liep voor het initiatief. “Ik heb een enorme waardering voor zowel Rodenbach als Willaert, je kan ze gerust twee Roeselaarse wonderknapen noemen. Met dergelijke figuren heeft Roeselare goud in handen en het is dan ook belangrijk dat hier iets mee gebeurt.”

Volledig scherm Adriaen Willaert. © RV

Adriaen Willaert

Dat is precies wat Stouten hoopt te doen voor Willaert, via poëzie. “Ik voel wel iets voor een combinatie van poëzie en proza met Willaert als ik-personage. Iets wat perfect gecombineerd kan worden met de muziek van Willaert, met gedichten geschreven door de jeugd en zelfs een streepje dans.” Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt met het oog op een toonmoment in september.

En ook de tweede dichter-in-residentie strijkt binnenkort al in Roeselare neer. “Ik nodigde filosofe en dichteres Shari Van Goethem uit”, verklapt Edward. “Zij komt in het tweede weekend van april naar Roeselare en samen gaan we aan de slag rond de tentoonstelling van het kunstenfestival Eden.” Wie nog op schrijfresidentie wordt uitgenodigd, is nog niet bekend. “Maar met de stad als creatieve werkplek zijn er in Roeselare voldoende inspiratiebronnen om dichters dichter bij Roeselare te brengen.”

LEES OOK: