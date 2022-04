Dertig vrijwilligers ervaren hoe daklozen leven en slapen nacht onder de blote hemel: “Enorm koud, maar vooral een belangrijk signaal”

Wie aan daklozen denkt, haalt er meteen grootsteden als Antwerpen of Brussel bij, maar ook Roeselare telt mensen in armoede die op straat leven. “Weinigen weten dat deze stad ook een nachtopvang voor daklozen heeft”, vertelt Laura Delbeke, die er als stagiair aan de slag is. “Nu is daar plaats voor tien mensen, maar er staat nog een uitbreiding gepland die het aantal plaatsen zal verdubbelen. Zelfs dan zal de vraag hoog blijven, want zelfs in Roeselare leven mensen soms in schrijnende omstandigheden. Dertien procent leeft onder de armoedegrens, maar dat blijft vaak verborgen.”

Dertig vrijwilligers konden het voorbije weekend zelf ervaren hoe het is om als dakloze buiten te moeten slapen. Laura Delbeke probeerde het, net als Kristof Kerckenaere.

Koud en lawaaierig

Om te weten hoe een dakloze leeft en om zich te kunnen inleven in diens dagelijks bestaan, organiseerde Enchanté, een netwerk van handelaars dat diensten aanbiedt aan kansarmen een ‘ sleepout’, een slaappartij in open lucht op het De Coninckplein. “Toen ik er over hoorde wilde ik er graag deel van uitmaken”, vertelt Laura. “Op mijn stageplaats zie ik wel veel, maar pas door het echt te ervaren weet je hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Hoe ik alles beleefd heb? Ik heb amper een uur geslapen en heb het toch behoorlijk koud gehad. Toen de dauw aanbrak was het zelfs met twee truien nog moeilijk om me te verwarmen. Ook het lawaai van de stad en de straatverlichting die bleef branden zorgde daarvoor, maar klagen doe ik niet. Ik koos er bewust voor om dit eens mee te maken en neem deze ervaring zeker mee. Het is ook belangrijk als signaal om te tonen dat dit effectief nog een problematiek is.”

Ex-daklozen getuigen

Voor en na de sleepout was er passende omkadering, met onder andere kleine optredens en getuigenissen van (ex-)daklozen op Radio Enchanté. Onder hen ook Tine Vandenbroucke en goede vriend Bart, die zelf jaren op straat leefden. “Zo hebben we elkaar indertijd leren kennen en dat schept een band”, vertelt ze. “Nu hebben we alle twee een woning, maar we vergeten uiteraard ons verleden niet. Met onze getuigenis hopen we de problematiek hoger op de agenda te zetten. Veel daklozen ervaren de stap naar de nachtopvang nog als een te grote drempel, ook omdat je je moet inschrijven. Daar kunnen nog stappen gezet worden.”

Volledig scherm Dertig vrijwilligers konden het voorbije weekend zelf ervaren hoe het is om als dakloze buiten te moeten slapen. Enchanté maakte dat mogelijk op het De Coninckplein. © vdi

Tweede editie

Thomas Goethals van Enchanté blikt tevreden terug op de eerste editie van de sleepout in Roeselare. “Het was onder een heldere hemel met volle maan. Een leuke ervaring en een goede sfeer tussen de dertig deelnemers”, zegt hij. “Sommige buurtbewoners met een moslimachtergrond kwamen spontaan een warme plek in hun huis aanbieden, maar daar konden we gezien de insteek van deze slaappartij niet op ingaan, maar het was wel enorm attent. We willen nog de vzw Tope voor de heerlijke soep bedanken, net als de andere instanties die deze ervaring mogelijk gemaakt hebben. We mikken sowieso op een tweede editie, die dan zal doorgaan op dezelfde nacht als enkele andere steden in Vlaanderen. Dan zal het wellicht in de winter zijn. Dat was eerst de bedoeling, maar in december vorig jaar stak corona er in allerijl nog een stokje voor.”

Wie dat wenst kan Enchanté nog altijd steunen met een gift. “Zodra we de kaap van duizend euro overschrijden zetten ik en twee andere medewerkers een tattoo van Enchanté. “Het ingezamelde geld gaat voor de duidelijkheid niet daar naar toe, maar daarmee kunnen we een dakloze bijvoorbeeld een gratis knipbeurt of maaltijd aanbieden bij een van de handelaars van Enchanté, besluit Thomas. Steunen kan door een vrijblijvende bijdrage over te schrijven via het rekeningnummer BE56 8939 4407 4288.