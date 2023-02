Derry ’s Frituur heropent morgen als eethuis: “Klanten zitten al te wachten om hun bestelling door te geven”

Kruispunt Diksmuidse en Oostnieuw­kerk­se­steen­weg vanaf woensdag dicht voor verkeer

De nutswerken in de Diksmuidsesteenweg zitten op schema en gaan volgende week de tweede fase in. Vanaf woensdag 1 maart tot begin april wordt het kruispunt met de Oostnieuwkerksesteenweg ingenomen en afgesloten voor alle verkeer. Ook parkeren in de werfzone is geen optie. Te voet kan je wel door aan de kant waar niet gewerkt wordt. Met de fiets dien je een korte omleiding te volgen via de Oostnieuwkerksesteenweg, Kanunnik Duboisstraat en Jezuïetengoed. Met de auto kan je in beide richtingen rijden tussen de Rijksweg en het kruispunt. In de Weststraat is er plaatselijk verkeer toegelaten. Komende van de Rijksweg rijd je best via de Hoogleedsesteenweg of Groenestraat naar het centrum van de stad.