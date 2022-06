Definitief einde voor Roeselaarse Lokaalmarkt

Vorige maand raakte al bekend dat de Lokaalmarkt, de wekelijkse versmarkt, de ontwijde Sint-Amandskerk moest verlaten nadat het stadsbestuur het huurcontract vroegtijdig opzegde. De organisatoren en de stad gingen samen op zoek naar een andere stek. “Meerdere opties werden overwogen, maar er werd uiteindelijk geen geschikte locatie gevonden waar we Lokaalmarkt op een kwalitatieve en rendabele manier kunnen organiseren”, laat de organisatie weten via Facebook. “Daarnaast stopte de markt in Gentbrugge hun samenwerking met Lokaal en ook de markt in Deurne heeft locatieproblemen. Hierdoor is besloten om de overkoepelende Lokaal vzw stop te zetten.” De Lokaalmarkt in Heule gaat wél nog door.