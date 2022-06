Dealer stationsbuurt riskeert 18 maanden cel

De 33-jarige Roeselarenaar werd op 17 januari opgemerkt op een terras van een horecazaak in de stationsbuurt van Roeselare. Toen de politie hem benaderde reageerde hij erg nerveus. Toen ze over gingen tot een fouille, bleek de man verschillende pakjes van in totaal 35 gram cannabis en 203 euro cash geld bij zich te hebben. “We voerden meteen een huiszoeking uit waar de politie nog eens 400 gram cannabis en 2.400 euro aan cash geld vond”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij was overduidelijk bezig met dealen.” Volgens de man dealt hij niet, maar geeft hij af en toe wel iets aan vrienden. “Het geld was van mijn broer”, zei hij in zijn verhoor. “Met dat geld wilden we onze andere broer laten overkomen naar België.” Een verklaring die volgens het Openbaar Ministerie nergens op slaat. “We hebben dat nagetrokken, maar hebben nergens kunnen verifiëren. We hebben afnemers kunnen identificeren, zij hebben duidelijk schrik van hem. Je moet mij eens uitleggen hoe je aan zo’n kapitaal geraakt zonder dat je werkt en leeft van een leefloon. Hij was aan het verkopen, al de rest is zever in pakskes.” De man riskeert 18 maanden cel en een boete an 8.000 euro. Vonnis op 22 juni.