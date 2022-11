Dealer mept jongeman tegen de grond nadat hij geen drugs wilt kopen

Het slachtoffer was in de nacht van 13 op 14 mei uit geweest in café De Vagant op de Botermarkt in Roeselare. Toen hij samen met een vriend vertrok uit het café werd hij buiten aangesproken door Z. T. (23). “Hij vroeg hen om drugs te kopen, maar ze weigerden”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Dat zinde hem blijkbaar niet en gaf één van hen twee vuistslagen. Toen hij op de grond lag, stampte hij van dichtbij in het aangezicht van mijn cliënt die daardoor het bewustzijn verloor.” Het slachtoffer liep een gebroken neus en kaakbeen op en ook enkele tanden waren gebroken. Z. T. werd na die feiten opgepakt en later vrijgelaten onder voorwaarden. “Amper een maand later liep het weer fout”, zegt het Openbaar Ministerie. “Op 14 juni zorgde hij voor problemen aan het station in Roeselare. Hij was er bijzonder agressief, stonk naar alcohol en kraamde wartaal uit. In het politiebureau sloeg hij tot twee keer toe naar een agent, één agent werd ook in zijn gezicht geraakt.”