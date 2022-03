De weekendtips in Zuid-West-Vlaanderen: fietsen, wandelen, ronkende motoren of groene vingers

Roeselare Bewoners De Zilverberg maken kennis met authentie­ke Balkancul­tuur

Nadat de bewoners van rusthuis De Zilverberg enkele weken geleden in Afrikaanse sferen vertoefden, maken ze deze week kennis met de Balkan. Woensdagmiddag genoten de bewoners van een optreden van volksdansgroep Choronde, die uitgedost in typische klederdracht en op traditionele Oost-Europese muziek het beste van zichzelf gaf op verschillende locaties in het rusthuis.

