De Ronde, bruidjes op de vlucht en een Poolse generaal: onze weekendtips in het Zuiden van West-Vlaanderen

Izegem Eerste van twaalf stunts geslaagd: Günther ‘plankt’ één uur voor het goede doel

Voormalig gymnast Günther Couckhuyt is geslaagd in de eerste in een rij van twaalf opdrachten voor het goede doel. In de topturnhal van Izegem heeft hij een uur aan planking gedaan, waarbij je op je voorarmen en de toppen van je tenen steunt.

30 maart