De Overburen overtuigt en verovert plekje in Gault&Millau-gids: “Megacool!”

De Overburen is al sinds 2015 een vaste waarde in de Rodenbachstad. Aanvankelijk langs de Stationsdreef maar sinds 2018 in een herenwoning langs de Weverijstraat. “Toen we startten, was een plekje in de Gault&-Millau-gids door andere concept niet aan de orde”, vertelt Benoit. “Maar de laatste drie jaar is dat veranderd. Het leek ons wel leuk om in de gids opgenomen te worden want het is een mooie erkenning en bovendien goeie reclame. Het toont dat je goed bezig bent en geapprecieerd wordt. Dat we nu ook effectief in de Gault&Millau-restaurantgids staan is megacool. We hadden dat nooit verwacht. Zeker niet omdat De Overburen volledig gerund wordt door slechts twee mensen aangevuld met flexi’s.”