De Lijn schrapt bushaltes langs Mandellaan: “Worden wellicht belbushaltes”

Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) duidt dat het gaat om haltes op de lijnen 60 en 62. “De Lijn wil geen nutteloze kilometers rijden”, aldus de schepen. “Uit cijfers van hen blijkt dat de bushaltes op de Mandellaan slechts acht gebruikers per dag hadden voor beide lijnen.” Daarnaast verwijst de schepen ook naar het nieuwe circulatieplan in Rumbeke. “De Lijn is daar al lang van op de hoogte en heeft beslist om bus 60 al vanaf januari om te leiden omdat wij in maart eenrichtingsverkeer invoeren in de Sint-Petrus en Paulusstraat. Dat was voor hen geen probleem. Maar toen ze in oktober een testrit deden met een accordeonbus bleek de bocht van de Izegemsestraat/Zeger Malfaitstraat voor hen niet haalbaar. De Lijn zegt dat zij wel degelijk gecommuniceerd heeft over de aanpassing, al is het voor ons niet duidelijk of dat ook aan de haltes zelf gebeurde. Vorige week hadden we alvast overleg en we bekijken of de geschrapte haltes ingeschakeld kunnen worden voor de belbus. We zitten daar op een goed spoor en als dit lukt, zal het waarschijnlijk vanaf de paasvakantie zijn.”