De Hagewinde neemt nieuwe speeltoestellen in gebruik

Roeselare WZC Westerlin­de organi­seert jaarmarkt die taboe rond dementie wil doorbreken

WZC Westerlinde grijpt de maand september aan om stil te staan rond het thema dementie en het taboe rond deze ziekte doorbreken. Ze organiseren heel de maand lang verschillende activiteiten voor de bewoners en hun familie en de medewerkers dragen in september een vergeet-me-nietje broche van de Alzheimer Liga om te tonen dat ze er voor onze bewoners zijn. Om het startschot van deze maand te geven, organiseert de werkgroep dementie op woensdag 31 augustus een jaarmarkt voor hun bewoners, familie en medewerkers. Tussen 14 en 18 uur staan er zowel op de parking als in bistro De Linde standjes met kledij, schoonheidsproducten, zelfgemaakte advocaat, juwelen, plantjes, keramiek, eet-en drankstandjes,… De muziek wordt verzorgd door enkele bewoners. Zo zorgen huis-DJ Francky en Raphael Degrijse voor een muzikaal optreden. Tussendoor komt ook goochelaar Mario langs en is er een springkasteel voor de allerkleinsten. De opbrengst van de jaarmarkt wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten.

30 augustus