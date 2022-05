De Gouden Tuin zoekt mooiste stukjes privé groen

Kortrijk Sin (44) en Sadik (37) verdelen exclusieve roséwijn van Amerikaans rapper Post Malone

Sin Yang Ming (44) en Sadik Halac (37) zijn exclusief verdeler van Maison No. 9 in België. De roséwijn van de Amerikaanse rapper Post Malone boomt in de Verenigde Staten. “De Instagrampagina Maison No. 9 heeft al 197.000 volgers. Het zal nu ook in Europa ontploffen, dat is onze overtuiging”, zeggen de Kortrijkse ondernemers.

