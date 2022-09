“Dankzij tentoonstelling heb ik drieluik dat ik 47 jaar geleden schilderde afgewerkt”: Roel Deblaere exposeert voor het eerst solo na meer dan 50 jaar creativiteit

RoeselareRoel Deblaere (71) is al meer dan 50 jaar artistiek actief, maar pas nu toont de Roeselarenaar voor de allereerste keer z’n schilderijen via de solotentoonstelling ‘Contrasten’ in cultuurhuis K-Trolle. Het was Deblaere zijn vrouw die hem het broodnodige zetje gaf en daarvoor is hij haar enorm dankbaar. “Toezeggen voor de tentoonstelling heeft m’n passie voor het schilderen weer aangewakkerd. Ik werkte zelfs een drieluik af waar ik 47 jaar geleden aan begon. Dat is dan ook het meest bijzondere schilderij dat in K-Trolle te zien is”, aldus Roel.

Roel Deblaere mocht van zijn ouders indertijd niet verder studeren. “Ze vonden het veel nuttiger om een stiel te leren. Dan zou ik tenminste geld verdienen”, zegt hij. Hij stapte in de voetsporen van zijn vader die schilder was, en ontdekte zo zijn grote passie. “Ik volgde een opleiding schilderen en het waren mijn leraren Roger Noyez en Roland Germonprez die me aanspoorden om naar de academie te gaan.”

Op z’n 16e ging Roel aan de slag als reclameschilder. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de vele publiciteitsmuren van Coca-Cola die eind jaren ’60 op gevels in West- en Oost-Vlaanderen verschenen. “Door de jaren werkte ik in de wereld van de pre-press en later ook in het onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik altijd blijven tekenen en schilderen en gedurende zo’n 15 jaar volgde ik ook bijkomende opleidingen: sier- en monumentale kunst en figuur schilderen. Nu en dan schilderde ik eens een portret voor mensen die het vroegen, maar anders kwam ik eigenlijk nooit echt naar buiten met mijn werken. Eén keer waren er een 5-tal schilderijen van mijn hand te zien tijdens een tentoonstelling van kunstkring ’t Paletje. Maar ik ben geen leurder en ontzag me de rompslomp van een eigen tentoonstelling.”

Te bescheiden

Naarmate de tijd vorderde namen Roel zijn schilderijen steeds meer van zijn woonst in beslag. “Het was mijn vrouw die me wist te overhalen om nu uiteindelijk toch eens te exposeren. Ze vindt dat ik veel te bescheiden ben en dat mijn werk het verdient om gezien te worden. Ongeveer een jaar geleden heb ik toegezegd om hier in K-Trolle te exposeren.” De tentoonstelling is te bezoeken op vrijdag 30 september zaterdag 1 en zondag 2 oktober en op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober, telkens vanaf 16 uur. “Ja, ik heb hier wel wat stress voor”, bekent Roel. “Het is toch een stukje mezelf bloot geven dat ik doe. Voor de expo heb ik heel bewust mijn beste schilderijen van de voorbije decennia geselecteerd.”

Het Paradijs, het werk waarmee Roel zijn 47 jaar oude drieluik vervolledigde.

Hervonden passie

Maar er is ook nieuw werk te zien en dat is allemaal dankzij de expo. Door de ziekte en het overlijden van z’n eerste echtgenote verloor Roel namelijk zijn passie voor het artistieke. “Maar die is helemaal terug. Als ik aan het schilderen ben, vergeet ik weer elke notie van tijd en ruimte. Dan is er maar één iets dat telt. Kort nadat ik de datum voor de expo vastgelegd heb, ben ik zelfs aan de slag gegaan met ‘Pollutie’, het drieluik dat ik 47 jaar geleden maakte als eindwerk voor de opleiding figuur schilderen en waarvoor ik indertijd zelfs een stadsmedaille kreeg. Al die jaren lagen er al voorstudies klaar om ook de voorpanelen te beschilderen en daar heb ik nu werk van gemaakt. Dat nieuwe werk kreeg de naam ‘Het Paradijs’ en is samen met ‘Pollutie’ te zien op de expo. Maar daarnaast heb ik ook al een nieuwe reeks werken klaar op basis van schetsen die een plekje kregen op de bovenverdieping van K-Trolle.”

