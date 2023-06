Dame draait plots met BMW op de Rijksweg, andere bestuurster kan botsing niet vermijden

Ook batjes te doen bij ARhus dankzij boekenver­koop en Rewear Fair

Tijdens de Batjes van 23 tot en met 26 juni staat duurzaamheid centraal bij ARhus. Het kenniscentrum op De Munt pakt in eerste instantie uit met een boekenverkoop. Op de verdieping -0 kan je op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni terecht om boeken in uitstekende staat aan te schaffen tegen een mooie korting. Op zaterdag 24 en zaterdag 25 juni daarentegen organiseert ARhus een Rewear Fair in het #HACKpand, de thuishaven van de jongerenwerking op De Munt. Daar bieden ze gratis upcycling workshops voor alle leeftijden aan, krijg je de kans om jouw (bijna) ongedragen kledij te verkopen of unieke tweedehandskoopjes te scoren. Meer info en inschrijven als verkoper tijdens de Rewear Fair of voor de workshop zeefdruk via https://www.arhus.be/.