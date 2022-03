Dak brandweerkazerne wordt vernieuwd

Roeselare Man (50) ontkent slagen aan date: “Ik heb haar nooit in het echt gezien”

Een 50-jarige man uit Roeselare riskeert een celstraf omdat hij zijn lief, die hij via TikTok had leren kennen, verschillende keren zou geslagen hebben. De Roeselarenaar, die geen onbekende is voor het gerecht, ontkent alle aantijgingen. “Ik begrijp niet van waar al die verhalen komen.”

