Dagcentrum De Companie neemt buurtwinkel De Klaproos over: “We heropenen ook koffiehuis De Koffieklets”

Roeselare Indringer opgepakt na betrapping in badkamer: “Vergist van woning.”

In een woning langs de Beversesteenweg in Roeselare is vrijdagochtend in alle vroegte een 22-jarige jongeman uit Roeselare binnengedrongen. Hij kon door de bewoners in de badkamer betrapt worden. Na een korte speurtocht volgde een arrestatie. “Ik was op zoek naar drugs maar had me van woning vergist”, klonk zijn verklaring.

11:15