Cultuurcentrum De Spil viert 25-jarig bestaan met hommage

De Spil opende op 13 maart 1997 de deuren. De opening werd toen ook al verzorgd door hetzelfde Symfonieorkest dat zondag opnieuw een concert gaf. Dat in de loop der jaren heel wat artiesten lovende woorden voor het cultuurcentrum hadden, bleek toen er geciteerd werd uit het boek waarin ze iets achterlieten. Van Jo Lemaire en Axelle Red tot Geert Hoste tot wijlen Arno, allen waren ze vol lof. Burgemeester Kris Declercq had het in zijn verjaardagstoespraak over hoe De Spil naast culturele innovaties ook op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, klimaat en socioculturele samenwerkingen grenzen durfde verleggen. “Het is ook mooi om te zien dat De Spil er in slaagde om uit te breken en op tal van plekken in de stad met initiatieven uit te pakken”, klonk het.