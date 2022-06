Culinaire serres strijken neer op de Coninckplein

Ardooie Aldi gaat weekje dicht om straks uit te pakken met versmarkt­be­le­ving

De Aldi langs de Wezestraat in Ardooie wordt de komende week in een nieuw jasje gestoken. Voortaan zal het versassortiment een prominente plaats krijgen vooraan de winkel. Om de ombouw mogelijk te maken, zal de winkel vanaf zaterdag 18 juni om 16 uur de deuren sluiten. Op zaterdag 25 juni heropent de winkel. In tussentijd kunnen klanten terecht in de naburige winkels in Tielt en Roeselare.

11:04