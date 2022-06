Crowdfunding om bejaarden en andersvaliden uit hun sociaal element te halen via muziek geslaagd

Roeselare VZW Cobra organi­seert fietszoek­tocht

VZW Cobra organiseert op zondag 19 Juni de derde editie van hun fietszoektocht. Langs een toeristisch en fietsvriendelijk parcours van een 30-tal kilometer in de regio Roeselare word je diverse proeven voorgeschoteld. Deelnemen kost 5 euro per persoon en je kan zowel individueel als in groep je kans wegen. Inschrijven doe je tussen 9.30 en 12.30 uur in zaal De Mooie Molen langs de Meenseheirweg 39. Er is een mooie prijzenpot voorzien.

17:11