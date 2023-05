Crowdfunding moet helpen bij heropstart De Verlichte Geest als DVG Club

Imazighen serveert Marokkaan­se keuken ten voordele van zijn werking

De vzw Imazighen organiseert op zaterdag 27 mei een Marokkaans etentje ten voordele van de werking. De vzw werd twaalf jaar geleden opgericht door een vriendengroep uit Roeselare en Izegem die acties organiseert ten voordele van de Berberbevolking in de Zuid-Marokkaanse regio Tiznit. De vrienden investeren er in onderwijs, gemeenschapsvorming, vrouwenemancipatie, medische hulpverlening en armoedebestrijding. Om dit werk te kunnen verderzetten, zijn centen nodig. Daarom serveren ze in ruil voor 30 euro een aperitief, een Marokkaanse salade, tajine en thee met koekjes. Het Marokkaans etentje wordt georganiseerd in het Haverhuisje in Kachtem en start om 18 uur. Inschrijven via stijn.dezaeytijd@skynet.be.