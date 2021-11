Creatief in quarantaine: ‘meester’ Noah (8) legt z’n klasgenootjes de dt-regel uit

RoeselareQuarantaine hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Integendeel. Noah Vanderhaeghen (8) uit Roeselare ontpopte zich de voorbije tien dagen tot ‘meester Noah’ en blikte samen met mama Maaike een hele reeks educatieve filmpjes in. Zijn juf gebruikte een van de filmpjes zelfs in klas. “Zo was het alsof Noah er toch een beetje bij was in klas”, zegt mama Maaike.

De jongeman, die in het derde leerjaar zit, testte vorige week donderdag positief. Ziek werd hij niet, maar hij zat de voorbije tien dagen wel voortdurend thuis tussen vier muren. Maar Noah verveelde zich niet. Hij kwam helemaal zelf op het idee om filmpjes te maken voor zijn leeftijdsgenootjes en begon een Youtubekanaal. Als ‘meester Noah’ legt hij in een tiental filmpjes beknopt en duidelijk de leerstof van school uit, helemaal op kindermaat. Onder meer de dt-regel komt aan bod, maar ook over optellen en aftrekken maakte de quarantainekid verschillende leuke filmpjes. Leuk detail is dat er in het dt-filmpje ook subtiel vermeld wordt dat iedereen zich aan de coronaregels moet houden.

Leeftijdsgenootjes helpen

“We hadden net de dt-regel geleerd op school toen ik in quarantaine moest”, vertelt Noah. “Dat is best wel moeilijk en ik zag dat niet iedereen in de klas het begreep. Daarom ben ik eigenlijk begonnen met de filmpjes. Ik wil andere kinderen helpen om het te begrijpen. Ik heb er ook een handig trucje voor. Zo kan je het werkwoord vervangen door ‘speel’ en als je dan gewoon luistert en een t hoort, dan moet je ook een t schrijven. Met dat trucje is het poepsimpel. Mama heeft het filmpje vorige vrijdag naar mijn juf gestuurd en die heeft het zelfs gebruikt in de klas. Omdat het zo leuk is, ben ik filmpjes blijven maken.”

Quote Noah kijkt vaak naar Youtube en hij volgt verschil­len­de vloggers. Anderzijds heb ik zelf tijdens de eerdere lockdowns ook al enkele filmpjes gemaakt voor mijn leerlingen.” mama Maaike Vandekerckhove

Mama Maaike (39), zelf wiskundeleerkracht in het secundair, staat achter de camera, terwijl thuiswerkende papa Frederik (40) de voorbije tien dagen ook een oogje in het zeil hield. “Noah kijkt vaak naar Youtube en hij volgt verschillende vloggers”, vertelt Maaike. “Anderzijds heb ik zelf tijdens de eerdere lockdowns ook al enkele filmpjes gemaakt voor mijn leerlingen. Wellicht is dat een inspiratie geweest voor Noah, maar mijn filmpjes zijn bijna allemaal opnames van het scherm van mijn computer, terwijl ze evenmin online te vinden zijn. Die van Noah staan allemaal op Youtube, al letten we uiteraard goed op met wat we allemaal online zetten. Maar de reacties zijn heel erg positief. Het filmpje met de dt-regel is zelfs al meer dan duizend keer bekeken. Het feit dat het ook door z’n juf gebruikt werd, zorgt er bovendien voor dat Noah er toch een beetje bij was in de klas, ook al zat hij thuis.”

Ondertussen zit de quarantaine van Noah er helemaal op, terwijl ook allebei zijn ouders een negatieve test hebben afgelegd. Maandag mag ‘meester’ Noah weer terug naar school. Iets waar hij naar uit kijkt. “Ik mis mijn vrienden en de klas. Ook voetballen heb ik heel erg gemist (Noah speelt bij Kortrijk -nvdr.). Of ik later meester wil worden? Profvoetballer staat op de eerste plaats. Maar meester staat op twee. Sowieso ga ik filmpjes blijven maken. Hoe meer kinderen ik ermee kan helpen, hoe liever.”

Alle video’s van meester Noah zijn hier te vinden.

Volledig scherm Ook wiskunde komt aan bod in de filmpjes van meester Noah © Sam Vanacker