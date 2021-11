Creatief in quarantaine: ‘meester’ Noah (8) legt in filmpje z’n klasgenootjes de dt-regel uit

Roeselare/Ieper/Geluveld/Waregem/Ruiselede/Aalter Van een afgeslankt Sinter­klaas­feest tot een heuse Beatrun: vijf weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen

Natuurlijk trekken we er komend weekend graag op uit, alleen of met het gezin. Maar dit keer was het zoeken naar evenementen die niet zijn afgelast door corona. Het is duidelijk: we moeten buiten zijn, in open lucht en liefst op een beetje afstand. Hieronder graag enkele ideetjes voor een uitstapje in het weekend van 27 en 28 november. Geniet ervan, op een gezonde manier.

26 november