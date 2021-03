Corona legt productie Dovy Keukens plat

Roeselare Week van de Zorg: Medewer­kers AZ Delta bouwen feestje op tonen ‘Ik hou van u’

16 maart AZ Delta liet zich dinsdag zien en horen in het kader van de Week van de Zorg. Door de coronacrisis is een opendeur dit jaar geen optie, maar daarentegen wordt via de Week van de Zorg een ode gebracht aan iedereen die zorgt. Zo wordt er onder andere een zangchallenge georganiseerd waarbij zorgorganisaties worden uitgedaagd om een eigen versie van ‘Ik hou van u’ te maken. AZ Delta ging hier graag op in en dinsdag werd er dan ook niet alleen op de Roeselaarse campussen, maar ook in Torhout en Menen gezongen en gedanst op de tonen van de oorwurm van Noordkaap.