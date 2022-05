Cool Electro Cycles Roeselare wordt RAIDA

Cool Electro Cycles (CEC) is met tien winkels in de provincie al enige tijd marktleider elektrische fietsen in West-Vlaanderen, maar is ook elders in Vlaanderen actief. “Cool Electro Cycles heeft een aanzienlijke bekendheid in West-Vlaanderen, maar de naam is voorbijgestreefd doordat wij na de overname van Fietsen Ampe in Torhout en Fietsen Van den Hauwe (Melle) ons gamma en onze service uitbreiden van puur elektrische naar ook sportfietsen”, vertelt Cédric de Kerchove, bestuurder en mede-eigenaar van Cool Electro Cycles. “We gingen dan ook op zoek naar een inspirerende en krachtige naam om ons merk op de markt te brengen.”