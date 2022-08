Containerbedrijf enkele dagen na monsterbrand al opnieuw gedeeltelijk heropgestart: “Gelukkig stonden de grootste machines buiten”

Roeselare Leer je kind fietsen in amper drie uur tijd

Is je kind klaar om te fietsen en weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Wil je graag zelf jouw kind begeleiden zodat je trots van op de eerste rij kan meemaken hoe hij of zij een waar fietsdiploma verdient? Kijk! Ik fiets!, een project om kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar in slechts drie uur tijd te leren fietsen, strijkt op zaterdag 13 augustus neer in Expo Roeselare. Er is een sessie voorzien van 9 tot 12 uur en eentje van 13 tot 16 uur. Een lessenreeks kost 7 euro en als volwassene begeleid je je kind actief bij het leren fietsen. Inschrijven kan via https://vanrslshop.roeselare.be/. De kinderen brengen hun eigen fiets mee zonder steunwieltjes en een helm. Ook wordt gevraagd om sportschoenen te dragen.

