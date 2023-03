Club Roeselare laat jeugd kennismaken met voetbal

Het Meubilair leert je de kneepjes van improvisa­tie comedy

Culturele vereniging Het Meubilair organiseert samen met Bruistheater en Triporteur een basislessenreeks improvisatie comedy. Ze starten helemaal van nul en laten de deelnemers in tien lessen en via eenvoudige en vaak hilarische oefeningen kennismaken met de beginselen van improvisatietheater: ideeën toelaten, samenspelen, reageren, personages en ruimtes creëren. Er wordt gewerkt met de formats van improcomedy. Met deze snelle en uitdagende opdrachten ontwikkel je de nodige vaardigheden om als improvisator op de scène te staan. Lesgever van dienst zal Stijn Van Autreve zijn, speler bij The Lunatics. De lessenreeks wordt afgesloten met een toonmoment. De reeks start op 17 april en de lessen vinden telkens plaats op maandagavond van 10.90 tot 22 uur bij Triporteur Beer by BOM Brewery langs de Armoedestraat 11/3. Deelname kost 150 euro, het aantal plaatsjes is beperkt. Inschrijven kan via info@vodeklucht.be.