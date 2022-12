Club Roeselare en vzw Inval dompelen je onder in kerstsfeer

Roeselare Bel een onbekende op Kerstmis

Zin om met een kleine daad een groot verschil te maken op Kerstmis? Bel naar een onbekende Roeselarenaar, sla een babbeltje en maak je warme wensen over. Zin in? Schrijf je dan voor 20 december in via 051/27.27.10 of via dctenelsberge@motena.be. Vervolgens krijg je de contactgegevens om iemand op te bellen op zondag 25 december. Ook jouw gegevens worden naar iemand doorgespeeld zodat hij of zij ook jouw dag kan opfleuren met een belletje.

