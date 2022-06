Cinta Chocolate pakt zilver op internationale Chocolate Awards

Dat Cinta Chocolate beloond wordt met een zilveren medaille is een opsteker voor Nathalie Neirynck die het chocolademerk in 2019 opstartte. “Ik ben super blij met deze mooie erkenning. Het is een bevestiging dat Cinta op de juiste weg zit in het realiseren van (h)eerlijke fijne chocolade”, zegt ze. Cinta Chocolate zag het levenslicht nadat Nathalie geïnspireerd raakte door een bezoek aan een cacaoplantage in Bali. Ze koopt de UTZ gecertificeerde cacao aan bij de boeren in Bali voor een hogere prijs dan de lage internationale cacaoprijs en steunt hiermee de duurzame cacaoteelt waarbij de cacaoboer een leefbaar inkomen kan verdienen en ze hun voortbestaan kan steunen. De cacaobonen worden vervolgens in België artisanaal verwerkt door de tevens meervoudige award winnende chocolademaker Mario Vandeneede uit Ruislede. “De bekroonde ‘55% Bali’ bean to bar reep van donkere melkchocolade bevat 55% pure cacao. Puurder dan vrijwel alle (melk)chocolade in de supermarkt die vaak uit meer suiker telt dan cacao. Bean-to-bar is trouwens een artisanale manier van chocolade maken waarbij de chocolade-maker het hele proces zelf in handen heeft. Letterlijk van ‘boon tot reep’.”