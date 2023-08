Choronde laat je proeven van volksdans op Stationsplein

Centrum afgesloten voor Ketnet Zomertour

De Ketnet Zomertour doet op dinsdag 15 augustus Roeselare aan. Op de Grote Marktzijn er vanaf 14 uur gratis optredens van onder meer Samson & Marie, Gamekeepers, De KetnetBand en #LikeMe. Dit evenement heeft enkele gevolgen voor het verkeer in het hart van de stad. Vanaf 6 uur tot 20 uur wordt de Ooststraat afgesloten voor het verkeer. Daarnaast wordt vanaf 12 uur, en tot 20 uur, ook de straat rond de Grote Markt afgesloten. Zak je richting centrum af via de Zuidstraat dan moet je trouwens verplicht de Iepersestraat inrijden wegens werken in de Paterstraat.