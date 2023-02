Chiro Vlotterke viert vijfde verjaardag met feestweekend

Roeselare Elastika in de medailles op PK tumbling

Gymnastiekclub Elastika liet afgelopen weekend van zich spreken tijdens het PK tumbling in Wielsbeke. De club met thuisbasis in de turnsporthal in de Wervikhovestaat pakte twee gouden en een zilveren medaille. In de categorie C 17-18 jaar meisjes behaalde Camille Alliet de gouden medaille. In de categorie C 16 jaar meisjes pakte Farah Ameloot het goud. Amélie Vandekerckhove behaalde in diezelfde categorie de vierde plaats en dus net geen podium. Henri Devisch was in de categorie C 13-14 goed voor zilver.

6 februari