Celstraf met uitstel voor man (62) omdat hij naakt in zijn tuin loop in het zicht van een basisschool

Een leerkracht van een basisschool in Roeselare merkte op 24 januari vanuit haar klaslokaal op dat een man naakt in zijn tuin rondliep. De juf zag de man ook nog eens naakt rondlopen in februari en meldde het aan haar directie die de politie verwittigde. Wanneer de politie ter plaatse ging, stelden ze vast dat er inderdaad een onbelemmerd zicht is vanuit de school naar de tuin van de 62-jarige man. De man ontkende de feiten in alle toonaarden, maar de rechter acht de feiten toch bewezen. De man is nu tot een lichte straf veroordeeld van één maand celstraf met uitstel en een boete van 480 euro.