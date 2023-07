Celstraf met uitstel voor Franse winkeldievegge: “Had geen geld om kinderen eten te geven”

Twee jaar cel met uitstel voor man die slachtof­fer aanviel met stukgesla­gen glas

Een 26-jarige man uit Ieper is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel in twee dossiers van geweldpleging in Roeselare. Eén van zijn slachtoffers werd in de rug aangevallen met een gebroken glas. Het slachtoffer is verminkt voor het leven en heeft nog altijd last. “Maar een ‘sorry’ vanwege de dader is er nog altijd niet gekomen”, zei zijn advocaat tijdens het proces. J. B. moet hem ook een fikse schadevergoeding betalen.