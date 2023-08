Zomerwerk­dag in De Kleiputten

Natuurpunt Mandelstreke organiseert op zaterdag 5 augustus een zomerwerkdag in De Kleiputten. Er zal gegraven, gesnoeid en gemaaid worden, nestkasten gecontroleerd, takkenwallen bijgevuld,... Iedereen is welkom om de handen uit de mouwen te steken van 9 tot 16.30 uur. Natuurpunt zorgt voor alle werkgerief en stevige werkhandschoenen ‘s Middags verzorgen ze bovendien een smakelijke picknick en ook de nodige verfrissingen zijn voorzien. In de namiddag wordt er afgerond met een barbecue en groentenbuffet. Wie een bijdrage wil leveren, kan zich melden via natuur.mandelstreke@gmail.com . Afspraak op de parking van De Kleiputten in de Babilliestraat.