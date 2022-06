CC De Spil lanceert 26e seizoensbrochure met een feestje: “De goesting is groot”

“Dat is echt ons leven. Nu hebben we echt weer iets om naar uit te kijken. We hopen op volle zalen, willen het publiek verwennen met voorstellingen die we zelf heel graag gezien hebben. Ook de artiesten staan te trappelen en we hebben het gevoel dat ook bij het publiek de goesting groot is. Nog voor we van start gingen, stonden er al mensen te wachten om een brochure op te pikken.”

Maar wat zijn de absolute aanraders volgens de programmatoren zelf? Op vlak van theater tipt Annelies Vancraeynest Campo van Julian Hetzel. “Een stuk dat internationaal enorm gescoord heeft”, zegt ze. “Maar ook de bijzondere alchemistische beleving van Laika & Zefiro Torna is meer dan de moeite net zoals De Mannschaft met Poupehan waarin veel bekende acteurs te zien zijn. Muziekliefhebbers komen aan hun trekken met onder meer Herman Van Veen, Gabriel Rios en Ozark Henry. “Maar ik vermeld zeker ook graag het concert van jazzgitarist Julian Lage en de solopassage van de frontman van Strand of Oaks”, aldus Pieter Vandamme. Wie tuk is op comedy komt zeker aan z’n trekken met Alex Agnew, Amelie Albrecht en De Frivole Framboos. “Qua dans is Alexander Vantournhou top en ook ‘Hunters & Collectors van Lisbeth Gruwez wordt zeker de moeite. Dit gezelschap trekt zelfs te voet van voorstelling naar voorstelling”, weet Bieke Demeester.

Het volledige programma is online terug te vinden via www.despil.be. Wie tickets wil bestellen, kan dit vanaf donderdag 16 juni om 18 uur. Nieuw zijn dit jaar de bundels. Wie tickets reserveert voor drie verschillende voorstellingen is een bundelhouder. Je krijgt dan een reductie, dit is de bundelprijs die bij de voorstelling vermeld staat. Daarbovenop krijg je als bundelhouder een voucher waarmee je gedurende het hele seizoen al jouw tickets aan de bundelprijs kan kopen. Een bundel is persoonlijk en bundelt enkel eigen voorstellingen van De Spil.

Volledig scherm De voorstelling van het nieuwe seizoensprogramma ging gepaard met een feestje op de binnenkoer van CC De Spil. © Maxime Petit

Volledig scherm Orchestre International Du Vetex zorgde voor de muziek. © Maxime Petit

Volledig scherm Ook de nieuwe directeur Hulde Cuyt tekende present. © Maxime Petit

