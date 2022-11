Carrefour plant nieuwe Express langs Noordstraat

Op vandaag is er al een Carrefour Express langs de Meensesteenweg. Die was aanvankelijk gevestigd op het Stationsplein, maar Stefan Pilate verhuisde zijn winkel in 2014. Nu zou er een tweede Carrefour Express bijkomen. Dit langs de Noordstraat, in het stadsvernieuwingsproject Het Laere dat op vandaag al de thuishaven is van onder meer Kotee, de thuiszorgdiensten van Motena, en het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare. “Een timing voor de opening van de nieuwe buurtwinkel is er nog niet”, zegt Aurélie Gerth, woordvoerster van Carrefour. “Momenteel zijn we volop op zoek naar een franchisepartner.” Geïnteresseerden kunnen zich melden via https://www.carrefour.be/nl/ikwordfranchisenemer.html.