Captatieverbod door blauwalgen op kanaal Roeselare - Leie

Vlaams Belang beloont wie vlag uithangt op 11 juli met biertje

Het Vlaams Belang zal in de periode rond 11 juli langsgaan bij iedereen in Roeselare die een gratis leeuwenvlag aanvroeg bij de partij. De partij schenkt daarbij ook een kleine attentie weg: Gouden Leeuwbier. Het gaat om een pils die speciaal voor de gelegenheid werd geproduceerd. “We willen iedereen die helpt om Roeselare mee Vlaams te kleuren tijdens onze Vlaamse nationale feestdag bedanken”, zegt afdelingsvoorzitter Koenraad Cracco. “Ook wie een vlag uithangen heeft en we tegen komen op onze ronde willen we graag bedanken.” Wie nog een vlag wil aanvragen kan hiervoor terecht op https://leeuwenvlag.vlaanderen.