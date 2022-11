Café Revolutionair in ARhus zet water op de agenda

Roeselare Boekings­kan­toor WAM in zee met nieuwe zakenpart­ners en uithang­bord Peter Hoogland: “We lonken zelfs voorzich­tig naar het buitenland”

Het gaat hard voor het Roeselaarse muziekagentschap We Are Music (WAM). In 2019 opgestart door Wesley Samyn en Karen Deryckere als vzw om jonge artiesten te begeleiden in de elektronische muziek werd vorig jaar een doorstart gemaakt naar een besloten vennootschap onder impuls van de Wevelgemnaars Vincent Mispelaere en Dominique Masselis. Nu wordt er in zee gegaan met een extra partner waar de gekende radiopresentator/dj Peter Hoogland het uithangbord van is.

21 november