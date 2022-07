Café Agora in Beveren officieel supporterslokaal Club Brugge

Roeselare/Menen Voetganger (37) zwaarge­wond na ongeval, omgeving tijdlang afgesloten

Een man uit Menen is maandagnamiddag zwaargewond geraakt toen hij in Roeselare werd aangereden door een bestelwagen. De bestuurder van die laatste was compleet verrast en kon een botsing onmogelijk vermijden.

4 juli