Buurvrouw vrijgesproken voor brandstichting op Biezenhof: “Drie maanden onterecht in cel én echte dader loopt nog vrij rond.”

RoeselareTwee jaar nadat op het Biezenhof in Roeselare een appartement in de vlammen opging, is een 37-jarige vrouw uit Roeselare die verdacht werd van brandstichting vrijgesproken. De rechtbank in Kortrijk vond dat er onvoldoende bewijzen waren dat zij de brand veroorzaakte. “De enige juiste beslissing. Het is jammer dat de echte schuldige wel nog altijd vrij rondloopt”, reageert advocaat Filip De Reuse.

Op 26 juli 2020 om 8 uur ’s ochtends ging het appartement van een 70-jarige man in een woonblok op de sociale woonwijk Biezenhof in Roeselare in de vlammen op. Vijf bewoners van andere flats uit het gebouw raakten bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Onder hen ook Evy V., die bij haar hulpbehoevende opa in één van de flats woonde.

Twee uur voor de brand was er in de trappenhal van de woonblok al een deurmat in brand gestoken maar dat brandje kon met een emmerwater geblust worden. En ook de avond voordien was er al sprake van een brandje zonder erg van een handtas op een vensterbank. Maar dat er ook bij de grote brand wel eens sprake kon zijn van brandstichting was meteen duidelijk.

‘Kattenbende’

Dat bleek ook uit de bevindingen van de branddeskundige. Hij vond 5 brandhaarden, zowel binnen als buiten de uitgebrande flat.

Aanvankelijk wees de bewoner in de richting van een ‘kattenbende’ die het op hem gemunt had omdat hij de zwerfkatten in de buurt verzorgde. De bende zou regelmatig katten in de buurt vergiftigen, zo klonk het. Een ongeloofwaardig verhaal waardoor de bewoner zelf in het vizier van de speurders kwam.

De brand op de sociale woonwijk Biezenhof in Roeselare ontstond in het onderste appartement aan de linkerzijde. Die flat is helemaal vernield, de bewoner kon ontkomen.

Al twee keer veroordeeld

Maar al gauw richten ze hun pijlen voornamelijk en definitief op Evy V. Zij bleek immers al twee keer eerder voor brandstichtingen in 2005 en 2010 in de woning van haar opa in de Spoelstraat op de wijk Siberië in Roeselare veroordeeld. “Waar rook is, is vuur. Waar Evy is, is er brand”, vatte de openbare aanklager het op het proces voor de correctionele rechtbank van Kortrijk samen. “Ze was telkens als één van de eersten in de buurt van de branden aanwezig, naast de deurmat lag ook een handleiding van haar Huawei-gsm en was ook al op andere tijdstippen meer dan eens getuige of slachtoffer van een brand. Te veel om nog op toeval te berusten.”

Advocaat Filip De Reuse.

Tunnelvisie

“Geen objectieve bewijzen om haar dit keer te veroordelen”, vond advocaat Filip De Reuse. “Eens brandstichtster, altijd brandstichtster. Dat gaat volledig voorbij aan het principe van het vermoeden van onschuld, alleszins als er geen objectieve bewijzen zijn. De politie en het parket belandden tijdens het onderzoek in een tunnelvisie en die hebben ze nooit meer verlaten. Er waren ook brandhaarden in de flat maar daar is Evy nooit geweest. Er is enkel op een buikgevoel afgegaan en de ogen zijn gesloten voor harde bewijzen. De bewoner van de uitgebrande flat nam voor, tijdens en na de brand van de handtas op de vensterbank een foto. Dat is toch het mooiste bewijs dat hij de dader is? Hij had ook een motief. Hij klaagde al langer over vocht- en isolatieproblemen en wilde de flat van Evy en haar opa. Bovendien heeft ook hij een link met vuur want hij was 15 jaar lang vrijwilliger bij de brandweer. Er is niet enkel het spreekwoord ‘waar rook is, is vuur’ maar ook ‘stropers zijn de beste boswachters’.

De zwakbegaafde Evy V. zat meteen na de brand 3 maanden in voorhechtenis in de cel. Er hing haar een effectieve celstraf van maar liefst 6 jaar boven het hoofd. “De vrijspraak betekent dus dat ze 3 maanden onterecht in de cel zat”, aldus Filip De Reuse. “En dat de echte dader nog altijd vrij rondloopt. Evy is vooral opgelucht dat ze geloofd en vrijgesproken is.”

