Buurvrouw (37) blijft na 2 jaar onschuld voor brandstichting op Biezenhof uitschreeuwen: “Waar rook is, is vuur. Waar Evy is, is brand”

roeselare BELOOFD IS BELOOFD. Lukt het Roeselare om 100.000 bomen aan te planten? Wat met de toren in het Bergmolen­bos? En wat met het Beverse wijkhuis?

De bestuursperiode in uw stad is ruim halfweg, tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 gesteld werden? Wij selecteerden tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd werd en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Roeselare, waar de bestuursmeerderheid onder meer de aanplant van 100.000 bomen beloofde, de bouw van een nieuw stadhuis, een recreatieve zone om te varen en te zwemmen in het Sint-Sebastiaanspark en nieuwe wijkcentra voor Beitem en Beveren.

21 mei