Buurtsport beloond voor inzet inzake sport op school met cheque van 1.000 euro

Tot 2 jaar cel voor ex-koppel na oplichting door zogezegd te betalen via overschrij­ving

Een voormalig koppel is veroordeeld voor oplichting. De man ging telkens een winkel binnen en gaf aan te willen betalen via overschrijving met de applicatie van de bank op zijn gsm. “Hij stelde die betaling in om later uit te voeren, eens buiten annuleerde hij dat alweer”, zegt het Openbaar Ministerie. Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar.